تكلفة استخراج تراخيص بناء منشأة سكنية من الوحدات المحلية

اهتمت وزارة التنمية المحلية مؤخرا، بتوجيه تعليماتها للوحدات المحلية بضرورة التفاعل مع طلبات المواطنين بالتصالح على مخالفات البناء، وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء من الوحدات المحلية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية، كالتالي:

المعايير المؤهلة للحصول على ترخيص البناء

- أن يكون المتقدم لطلب الترخيص مالك الأرض أو لديه توكيل رسمي موثق منه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- إخطار بدء التنفيذ قبل التنفيذ بأسبوعين، مرفقا به شهادة الإشراف وعقد المقاولة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

- ملء النموذج الخاص بالحصول على ترخيص البناء.

- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- سداد رسم الفحص.

- بعد فحص الإدارات الخاصة بالحي يتم استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضع الخدمة.

- تسديد الرسوم في الخزينة المختصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء

- شهادة صلاحية الأعمال للتراخيص.

- صورة من المستند الدال على ملكية الأرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمن يصدر الترخيص بأسمه.

- تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

- حساب قيمة تكاليف الأعمال.

- صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي.

- وثيقة تأمين مرفقا بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية.

لا يجوز إصدار تراخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من 4 طوابق فأكثر، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه للطابق الواحد، وفي حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمده.

رسوم إصدار تراخيص البناء

- رسوم فحص للمبنى 20 جنيها.

- رسوم إصدار 200 جنيه لكل دور بحد أقصى 1000 جنيه، ويزيد الرسم 3% سنويا، إضافة إلى 2% تأمين من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها.

- رسوم دمغات هندسية 1.5% من قيمة الأعمال المرخصة.

- رسوم تنمية موارد 10 قروش.

- رسوم ضريبة نوعية بقيمة 60 جنيها.