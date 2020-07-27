خلال 100 يوم.. محافظ بني سويف يصدر 3 قرارات بوقف وإعادة تراخيص البناء

أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، الأحد، قرارا رقم 978 لسنة 2020 ، يقضي باستبدال نص القرار رقم 911 /2020، حيث ينص القرار الجديد على وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، وذلك بمدن المحافظة السبع لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 من شهر مايو الماضي.

وأكد القرار أن تعتبر تراخيص البناء التي صدرت بمدن: "ناصر، واهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن"، خلال الفترة السابقة على تاريخ القرار الجديد نافذة وصحيحة، حيث يأتي ذلك بناء عن نتيجة المتابعة الدورية لملف تراخيص البناء والأعمال الجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة، وللصالح العام.

يشار إلى أن محافظ بني سويف، قد أصدر قرارا سابقا في 27 مايو الماضي، يقضي بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فقط بمدينتي بني سويف والواسطى، لمدة 6 أشهر اعتبارا من 24 مايو الماضي، على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، مع وقف استكمال أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن على مستوى المحافظة، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

كما تم تشكيل لجان من الجهات المعنية للمرور على أعمال البناء الصادر لها تراخيص وجاري تنفيذها بالمدن للتأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، على أن يتم إعداد تقرير لكل حالة على حدة، ويتم عرضه على رئيس الوحدة المحلية المختص للاعتماد خلال 15 يوما من تاريخ بدء عمل اللجنة، ليعرض على المحافظ ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات التى يسفر عنها الفحص، على أن يُسمح باستكمال أعمال البناء للحالات التي لا يوجد بها مخالفات.

كما أصدر محافظ بني سويف قرارا سابقا لهما في ذات الشأن رقم 664 لسنة 2020، بتاريخ 15 أبريل الماضي، بإيقاف إصدار تراخيص البناء والهدم في المدن والقرى بدائرة المحافظة، لمدة 6 أشهر، باستثناء المباني التي صدر لها قرارات نهائية بالهدم من لجان المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التي تمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين.