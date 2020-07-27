إحالة مهندسي التنظيم بشبرا الخيمة للتحقيق لعدم ضبط مخالفات البناء

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تعليماته بإحالة مسؤولي ومهندسي التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق الفوري، لعدم إصدار محاضر لعدد كبير من المباني المخالفة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعلية بنطاق الحي.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم، للحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لتنفيذ إزالة عدد كبير من المباني المخالفة بمنطقة أرض البنك علي طريق ترعة الإسماعلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وشارك بالحملة كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ أن الحملة بدأت اليوم وستستمر على مدار الأيام المقبلة، حتى يتم إزالة جميع المخالفات الموجودة بالمنطقة.