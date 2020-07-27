وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء

أكد بيان لمديرية الصحة بشمال سيناء، وفاة حالة من الحالات المحتجزة في قسم العزل بالمستشفى، ليرتفع عدد الحالات التى توفيت منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظة إلى 18 حالة وفاة.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد 364 حالة، منها 92 حالة إيجابية و 58 حالة سلبية 8 حالات تحت البحث.

وإشار إلى أن حالات الشفاء وصلت إلى 226 حالة سواء من الحالات المحتجزة في المستشفيات أو من الحالات المتبعة نظام العزل المنزلي.