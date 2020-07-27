"مياه الدقهلية" تناشد عملائها بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي بالبالوعات

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ المواطنين، بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي ببالوعات الصرف الصحي؛ لأن ذلك قد يؤدي لحدوث انسدادات وطفوحات بشبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك في الحملة السنوية التي أطلقتها شركة المياه للحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا من العمل الميداني والنزول للمجازر مثل الأعوام الماضية، وذلك حرصًا من الشركة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الشركة أيضًا بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب أثناء أعمال التنظيف والاستعداد للعيد، خاصة لقيام البعض بغسيل السجاد، وإهدار كميات كبيرة من المياه أثناء أعمال الذبح، والذي يؤثر على المواطنين بنهاية الشبكات من ضعف المياه الناتج عن عدم الترشيد في بداية الشبكات.

وشددت الشركة على ضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب، والعديد من السلوكيات الأخرى مثل ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام، وعدم إغلاق الصنبور جيدًا بعد الانتهاء، والحرص على مداومة استخدام المياه عند الحاجة إليها فقط أثناء الاستخدامات المنزلية، وعدم الإسراف في ري النباتات، وعدم رش الشوارع، وغسل السيارات بالدلو بدلًا من الخرطوم.

وأكدت الشركة على أهمية التأكد من سلامة جميع وصلات المياه، وإصلاح أعطال السباكة بشكل سريع، وعدم إلقاء المخلفات المنزلية بالصرف الصحي حتى لا يتعرض للسدد مثل إلقاء الشعر، والزيوت، والأدوية منتهية الصلاحية بدورات المياه، وذلك للمحافظة على الصرف الصحي.

ورحبت الشركة بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين عبر الخط الساخن على الرقم 125 من أي خط أرضي، وعبر تطبيق "واتس آب" من أي تليفون محمول على الرقم (01002501115) على مدار 24 ساعة، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع "فيس بوك".