ذبح الأضاحي للمواطنين مجانا خلال أيام العيد بجميع مجازر الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن يكون ذبح الأضاحي خلال أيام العيد للمواطنين مجانا بجميع مجازر المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى.

وقال مختار، إن هذا القرار يأتي في إطار التيسير على المواطنين وحفاظا على الصحة العامة وتحقيق الضمان الكامل للفحص البيطري لجميع الأضاحي خلال أيام العيد ، حرصا على سلامتها وحفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أن القرار يستهدف أيضا القضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وكلف المحافظ الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية على تزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لإنجاز الأعمال بأقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر، وضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر للانتهاء من اعمال الصيانة اللازمة للمجازر خاصه صيانه الصرف الخاص بها وكذا أحواض الترسيب.