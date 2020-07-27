حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج لـ12 برج، ولكل برج صفاته وأسراره وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" خدمة يومية هي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن حذرا في خطواتك وواقعيا في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك.. ومن المهم أن تتذكر أنّ المرونة والصبر يساعدانك على التواصل بصورة أفضل مع الأحباب ومع الزملاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تنظم جهودك وتحدد أفضل السبل لاستغلال مواهبك ولا تبعثر طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تمضي على مهل وألا تتسرع وحاول أن تتواجد مع من ترتاح معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك لمعرفة من يحبك ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك العائلية أو المهنية فتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة الراحلة هدى سلطان، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وقد يصيبك ذلك بالتشوش ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تتسابق الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة كارمن سليمان، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان سامو زين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس وعليك أن تتعامل بهدوء ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بيوم حافل بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة هنا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو لاعب الكرة رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ مما يجعل أحوالك تنصلح ويتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يدعمك ويجعلك تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.