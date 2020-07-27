حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:08 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
يعرف عن رجل برج الجدي حبه للتنظيم والدقة في جميع تفاصيل حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني
القمر في منزل المشروعات ويعدك ذلك بالسهولة واليسر في كل مبادرة تقوم بها.
حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. اليوم يعدك الفلك باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.
ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.