حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بخياله الواسع، رومانسي ومحب للآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ورغم الضغوط تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وتتكيف ببساطة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بحرية وتقوم بواجباتك المنزلية على أكمل وجه وتحسن توظيف جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.