حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.