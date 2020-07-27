حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والانتقال من مكان لآخر، كما أنه يحب تجربة كل ماهو جديد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تميل نحو التأمل ومراجعة خبراتك السابقة وترغب في الانعزال وتكتم مشاعرك، انتبه كي لا ينكشف لك سرا، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.