حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتوافق مولود برج الثور بشكل جيد مع مواليد أبراج الجدي والعذراء والسرطان والحوت، لكنّه يتنافر مع الأبراج الهوائية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.