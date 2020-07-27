برلماني يتقدم ببيان عاجل ضد المغالاة في تحصيل مخالفات البناء

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط بتحديد ووضع غرامات مخالفات البناء مغالى فيها وبصورة صارخة قد لا يستطيع الكثير من المواطنين تحمل آثارها المجحفة فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية.

وأشار نظير إلى أن قرار المحافظ يصرخ منه جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم على الرغم من جديتهم فى اتخاذ إجراءات المصالحات ولكن تلاحقهم الممارسات الأمنية بصورة لا رحمة فيها ولا هوادة، والذى كان من سلبياته أيضا هى ضم أحوزة القرى للمدينة وتغليظ الغرامة على المبانى وتأثر القرى الغربية بالكامل.

وأشار إلى أنه تبين أن الجباية هى أساس احتساب الغرامات للقوصية وقراها.

وطالب النائب بالتدخل الفورى لإعادة النظر فى هذا التقنين الظالم للشعب الذى أقره محافظ سابق لا يبتغى منه سوى جمع الأموال من القوصية، كما طالب بمقارنة تلك الأسعار بباقى المراكز وبالقاهرة وأيضا مد أجل المصالحات حتى نهاية العام الجارى ورفع يد الأمن عن التدخل بين الشعب والإدارة المحلية، حيث إن هناك جدية واضحة وسعيا من المواطنين لسداد مستحقات الدولة.