81 مليون جنيه إجمالي عوائد التصالح في مخالفات البناء بشبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء بمدينة شبين الكوم، رافقه نائبه محمد موسى.

وأبدى المحافظ استياءه من تزاحم وتكدس المواطنين على منافذ التحصيل وشكواهم من التأخير. وعلى الفور وجه اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية، لمتابعة الأمر على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة.

كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بمجلس ومدينة الباجور لسرعة إنجازهم العمل بملف التصالح، وتحقيق نسب جيدة حتى الآن.

وقال محافظ المنوفية إن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن، بلغ 90 ألفا و486 طلبا، فيما بلغت جملة العوائد المحصلة منها ما يقرب من 81 مليون جنيه.

وناشد محافظ المنوفية، المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس المقبل.