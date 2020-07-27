نتنياهو: نتابع ما يجري على حدودنا الشمالية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه تلقّى تقارير بشأن وقوع "حادث أمني" على حدود لبنان وأمر قاطني المنطقة بالبقاء في المنازل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الحادث وقع في منطقة "مزارع شبعا" المحتلة من قِبل إسرائيل، وأغلق الجيش الإسرائيلي الطرق وطالب بمنع تنقلات السفر "غير الضرورية".

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة له بالكنيست، "نحن نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية، وعندما أقول (نحن) أعني أنا شخصيا ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع، كلنا معا".

وأضاف: "سياستنا واضحة، ولن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا مع سوريا، وقد حددت هذه السياسة قبل سنوات ونتمسك بها بشكل متسق"، محملا لبنان وحزب الله مسؤولية أي اعتداء ينطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات، "ونحن نعمل على جميع الساحات من أجل أمن إسرائيل - قرب حدودنا وبعيدا عنها".