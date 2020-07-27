شكري يستقبل نظيره السعودي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

عقد الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بقصر التحرير في القاهرة.

وتناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وتضمن اللقاء اجتماعا ثنائيا بين الوزيرين ثم اجتماعا موسعا ضم الوفد المرافق.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع، الحرص المشترك للتشاور والتباحث بين البلدين الشقيقين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية كافة بما يؤدي إلى التنسيق المشترك.

وأعرب الوزير عن تقديره لحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله استقباله له على تعزيز علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جهته، رحب شكري بنظيره السعودي، متمنيا أن يخرج الاجتماع بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين والمنطقة العربية.