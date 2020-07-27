حوادث مشاهير وتصدع عقار وحرائق وغرقى.. نهايات يوليو الحزينة

4 أيام وينتهي شهر يوليو، الذي شهد حوادث الغرق وحريق وكوارث أخرى، انتهت نهايات حزينة، وحصدت أرواح شباب بين الأمواج، وحريق بمصنع في أكتوبر، فضلا عن حوادث أخرى طالت الفنانين، إذ نجت أصالة وبسمة وهبة من الغرق، ونجا أهالي عمارة الشربتلي في الزمالك، وبينهم الفنانة نجاة، من تصدع العقار.

تصدع عقار الشربتلي ونجاة بالنقاب في الشارع

في تمام الساعة العاشرة صباح أمس، سمع سكان عمارة الشربتلي صوت "فرقعة" صادر من جراج العمارة، ما لفت انتباههم بأنّ خطرا يحدث، ليصبح اليوم واحدا من أسوأ أيامهم، سارعوا بالنزول إلى الشارع، محتفظين بما تمكنت أيديهم أن تحمله من أمتعة، وأموال وملابس، تاركين خلفهم مكان معيشتهم نحو مصير مجهول.

بعد الأمر بإخلاء العقار في عمارة الشربتلي بشارع عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة، لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق، ظهرت الفنانة نجاة الصغيرة (81 عاما)، بعد اختفائها عن الأضواء منذ إعلان اعتزالها 2002، لكنها رفضت الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ولم تفصح عن هويتها الحقيقية أمام الكاميرات والمصورين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لسيدة تغطي وجهها، قالت عنها مصادر لـ"الوطن"، إنّها الفنانة نجاة الصغيرة.

حريق في مصنع بأكتوبر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحادث

شبّ حريق في مصنع بطاطس مصنعة بمنطقة 6 أكتوبر، أمس، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني، إنّ الحريق اندلع في مخزن المصنع، والتهمت ألسنة اللهب معظم محتويات المخزن.

حريق أنبوب نفط على طريق الإسماعيلية

شهد طريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي، حريقا هائلا ناتج عن كسر خط خام (شقير - مسطرد)، ما أسفر عن 17 مصابًا، ولم ينتج عنه أي وفيات.

نجاة أصالة وبسمة وهبة من الغرق

نشرت الإعلامية بسمة وهبة أمس، فيديو لحادث تعرضت له مع الفنانة أصالة، إذ ظهرت أصالة وهي تقود "چيت سكي" بسرعة كبيرة على شاطئ مدينة العلمين الجديدة، بعدما اصطحبت وهبة في جولة لمشاهدة المدينة من البحر.

وأمسكت الإعلامية بسمة وهبة بهاتفها المحمول لتوثيق الرحلة، وأثناء محاولة أصالة التي كانت تقود بسرعة التوقف اصطدمت بالصخور، ووقعت بسمة وهبة في المياه بهاتفها واصطدمت رأسها بالصخور وفقدت الوعي وهبطت إلى قاع المياه.

واستغاثت المطربة أصالة بالموجودين لإنقاذ بسمة وهبة، وتطوع أحد الصيادين وأنقذها، لتستفيق وهبة وتجد نفسها على أحد المراكب والموجودين على المركب مشغولين بإنقاذ حياتها، نظرًا لفقدانها الوعي والنبض وتوقف دقات القلب والجروح التي كانت في قدمها.

انتشال جثمان في نهايات شهر الغرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا أمس، جثة طالب غرق في البحر اليوسفي بجوار كوبري أبو شناف، أثناء الاستحمام.

ومن بين أبرز حوادث الغرق للشهر الحالي، 4 ضحايا في شاطئ الصفا، وغريق بلطيم الذي انتشلت جثته قبل غرقى شاطئ الصفا، وقبلهم حادث شاطيء النخيل الذي انتهى بوفاة 11 شخصا بعد غرقهم في غضون دقائق معدودة، وفي السخنة غرق 3 شباب في أحد المناطق المفتوحة على البحر بمنطقة الأدبية باتجاه السخنة.