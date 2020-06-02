محامي "راجح": المحكمة خففت الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا

أكد أحمد جبر، محامي المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، أن المحكمة خففت الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا من خلال تأييد الحكم في مدة الحبس، ولكنها خففت المشدد عنهم.

وأضاف "جبر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التخفيف في الحكم لا يستفيد منه المتهمين إلا في مكان تنفيذ العقوبة، مؤكدا أنه سيتم الطعن على الحكم خلال 60 يومًا، وتنقل بعدها القضية بأكملها إلى محكمة النقض للنظر فيها.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود محمد البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، في محكمة أول درجة بالسجن للمتهم راجح واثنين آخرين لمدة 15 عاما.