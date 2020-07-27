كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي وفيات السعودية إلى 2760 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 16.493.443 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 653.427 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 10.095.354 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 268934 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2760 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2613 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية 222936 حالة.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 43238 والحالات الحرجة 2126 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 606 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64379 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصل إجمالي الوفيات 438 حالة.

وأشارت الوزارة الكويتية، في وقت سابق، شفاء 684 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء 55057 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 606 السابقة تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و248 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان إلى 77058

وفي سطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1053 إصابة جديدة بكورونا المستجد من بينها 952 لعمانيين و101 لغير عمانيين ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 77058 وتماثل 57028 حالة للشفاء.

وأشارت الصحة العمانية، إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 393 وفاة، وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3504، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في البحرين إلى 141 حالة

وفي البحرين، أعلنت السلطات، تسجيل حالة وفاة واحدة و384 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 141 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 35689، بعد تسجيل 484 حالة جديدة وعدد الحالات القائمة بلغ 3301 حالة.