تفاصيل وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك HSBC
كتب:
سمر إيهاب
05:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أعلن بنك HSBC، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وأوضح البنك تفاصيل الوظائف عبر الحساب الرسمي له على موقع "لينكد إن"، كالتالي:
AVP - HR Advisor
ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:
- الخبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل.
- إجادة مهارات التواصل.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.
GLCM Site lead
ويشترط في المتقدمين للوظائف:
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- الخبرة أكثر من 5 سنوات بمجال العمل.
- إجادة التخطيط والتنظيم ومهارات التواصل.
- القدرة على حل المشكلات.
Payments Customer Service Executive
ويشترط في المتقدمين
- إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية.
- إجادة مهارات التواصل.
- القدرة على العمل تحت ضغط.
ويمكن التقدم للوظائف إلكترونيًا عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".