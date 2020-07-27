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محمود مسلم

تفاصيل وطريقة التقدم للوظائف الشاغرة في بنك HSBC

كتب:

سمر إيهاب
05:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
بنك HSBC

بنك HSBC

أعلن بنك HSBC، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وأوضح البنك تفاصيل الوظائف عبر الحساب الرسمي له على موقع "لينكد إن"، كالتالي:

AVP - HR Advisor

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

- الخبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.

GLCM Site lead

ويشترط في المتقدمين للوظائف:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الخبرة أكثر من 5 سنوات بمجال العمل.

- إجادة التخطيط والتنظيم ومهارات التواصل.

- القدرة على حل المشكلات.

Payments Customer Service Executive

ويشترط في المتقدمين

- إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية.

- إجادة مهارات التواصل.

- القدرة على العمل تحت ضغط.

ويمكن التقدم للوظائف إلكترونيًا عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

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