توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا وأمطار رعدية بمناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، عن توقعاتها لطقس الـ 72 ساعة المقبلة، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 28 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 27.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 32.

طقس الأربعاء 29 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 26.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 27.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 29.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 33.

طقس الخميس 30 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 27.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 27.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 47، والصغرى 33.