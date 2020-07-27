المنيا تستعد لعيد الأضحى بمنع إقامة شوادر بيع الماشية

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية استعدادًا لعيد الأضحى، وتشكيل غرف عمليات رئيسية بالمحافظة والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات من المواطنين ومواجهة أي طوارئ والتعامل معها، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتكثيف العمل وانجاز كافة أعمال التجميل ونظافة الشوارع، ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات، والمرور على المخابز والمستشفيات والأسواق والمجازر والجمعيات الاستهلاكية، للتأكد من انتظام العمل وتوافر كافة السلع.

وشدد المحافظ، على حظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، ومنع إقامة الشوادر لبيع رؤوس الماشية، على أن تقوم جميع المجازرباستقبال أضاحي الأهالي، بدءً من يوم العيد وحتى عصر اليوم الرابع بالمجان دون تحصيل أي مقابل مالي أو عيني، مع التفتيش على اللحوم ومراقبة الأسواق والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

ووجه المحافظ، شركتي مياه الشرب والكهرباء، بمراقبة المحطات والتأكد من انها تعمل بكامل طاقتها، ومحاولة تلافى أي مشكلة قد تواجه المواطنين، واستمرار عمل النوبتجيات على مدار 24 ساعة.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بالتأكد من توافر الخبز طوال أيام العيد، وإعداد خطة عمل للمخابز، وتوفير أرصدة الدقيق بكل مطحن ومستودع وأسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بالمحطات، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تطبيق إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار، واستمرار الحملات على المجازر والجمعيات الاستهلاكية لمنع حدوث أي زيادات أو تلاعب خاصة بالسلع الأساسية ولحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

ووجه بإعلان حالة الطوارىء في المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد، مع مراعاة انضباط الأطباء والعاملين والمتابعة المستمرة لكافة المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية.

كما وجه المحافظ، رئيس هيئة الإسعاف، بمراجعة عملية انتشار السيارات وربطها بغرفة العمليات ومتابعة الوضع أولا بأول، مع انتشار المشرفين على النقاط الحيوية.