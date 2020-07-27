محافظ سوهاج يتفقد مشروعات بساقلتة بتكلفة 228 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة ساقلتة، لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات، يرافقه النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ويوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروع محطة مياه ساقلتة بالعوامية، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المشروع، المقام على مساحة 10 أفدنة، ويخدم مدينة ساقلتة والقرى التابعة لها، بتكلفة 200 مليون جنيه، وبطاقة 51 ألف متر مكعب/يوم، قابلة للتوسع بالمرحلة الثانية لتصل إلى 102 ألف متر مكعب/ يوم، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 85%، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجارى.

وتفقد محطة مياه فاوجلى السطحية، والمقامة على مساحة 5000 متر مربع، لخدمة أهالى قرية فاوجلى، بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تم نهو جميع الأعمال بالمحطة وجارى تجارب التشغيل تمهيدا لضخ المياه على الشبكة بعد موافقة الصحة.

وقال الفقى إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بساقلتة الجارى العمل بها، وصلت قيمتها إلى 560 مليون جنيه، وتشمل محطة مياه العوامية، ومشروع صرف صحى مدينة ساقلتة، ومحطة معالجة ساقلتة، ومحطة مياه فاوجلى، ومحطة مياه جزيرة البوحة، وصرف صحى سفلاق والعوامية.

ووجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، ووضع لافتات رقمية تشير للعد التنازلي للانتهاء منها، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية وخطة المحافظة بإقامة واستكمال المشروعات التنموية والخدمية، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتوفير كوب ماء نظيف للمواطنين، والعمل على تقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم، مشيدا بما يشهده مركز ساقلتة من مشروعات سيشعر المواطن بنتائجها ويجنى ثمارها قريبا.

واختتم محافظ سوهاج جولته بمركز ساقلتة، بتفقد أعمال إنشاء مدرسة سفلاق للغات التجريبية، والمقامة على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ تصل إلى 50% لخدمة أهالى مركز ساقلتة، وتتكون من 4 طوابق وتشمل 22 فصل، ومن المتوقع الانتهاء منها ودخول الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد.