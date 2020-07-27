جامعة المنوفية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، مبادرة بيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التى بدأت أمس، وحققت نجاحا كبيرا، وفى يومها الثانى، لاقت إقبالا كبيرا من المجتمع الخارجى.

وأكد رئيس الجامعة، أن الذبح يتم يوميا بمزرعة طوخ طنبشا وكلية الزراعة، لتوفير اللحوم الطازجة، وعرضها بمنافذ البيع للمجتمع، ولأبناء الجامعة، مساهمة فى سد احتياجاته من المنتجات الغذائية المختلفة، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع، مشيرا إلى استمرار المبادرة حتى الغد، ويتم الدبح صباحا لعدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز .

وأعرب عن سعادته بنجاح المبادرة، وتقديم مثل هذه الخدمة للمجتمع، تخفيفا عن كاهل الأسر البسيطة، وسد احتياجاته من المنتجات الغذائية المتنوعة.