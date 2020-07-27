محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن خطة الانضباط الأمني

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اللواء أحمد فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية الجديد، لبحث خطة الانضباط الأمني بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وثمن محافظ المنوفية الجهود الأمنية المبذولة في تنفيذ المستهدف من إزالة التعديات ضمن الموجة 16، مؤكدًا التعاون الدائم والمستمر لاستكمال أعمال الإزالات واسترداد حق الدولة.

وأكدت القيادات الأمنية الاستعداد التام والجاهزية للتطبيق الحاسم والحازم للقانون، ومواجهة كافة أشكال الخروج عنه، وكذلك التعاون الدائم والوثيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.