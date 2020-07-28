لليوم 21.. "بكين" لا تسجل وفيات أو إصابات محلية بعدوى كورونا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 16.515.848 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 653.867، بينما بلغت حالات الشفاء 10.113.318حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعًا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة آسيا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الاثنين، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الحادي والعشرين على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 61 حالة إصابة جديدة خارج بكين بينها 57 بعدوى محلية؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفًا و891 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها بواقع 41 في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، و14 حالة في مقاطعة لياونينج، وحالتين في مقاطعة جيلين، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع حالتين في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وحالة واحدة في كل من مقاطعتي فوجيان وسيتشوان؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2049 حالة، غادر منها 1969 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 30 ألفًا و701 حالة، عقب تسجيل 839 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الاثنين، عن الوزارة قولها إن حصيلة الوفيات بلغت 1009 حالات، فيما سجلت حكومة العاصمة اليابانية "طوكيو"، اليوم، 131 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، وهي المرة الأولى منذ سبعة أيام التي يبلغ فيها العدد اليومي للعاصمة أقل من 200.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الرقم الأخير، يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات العدوى مؤخرا في طوكيو وأجزاء أخرى من اليابان، وتجاوز العدد الإجمالي للحالات في طوكيو الـ5000 حالة حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة ستطالب الشركات بضمان أن يعمل 70% من موظفيها من المنزل، ونسبت صحيفة "جابان تايمز" في نسختها باللغة الإنجليزية إلى نيشيمورا، الذي يقود جهود الحكومة لمكافحة الوباء قوله في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستطالب الشركات بألا تنظم تجمعات واسعة تشمل حفلات الشرب.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات، 25 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 14 ألفا و175 حالة، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة سجل أقل من 30 إصابة لأول مرة منذ يوم 20 يوليو الجاري حيث بلغت الإصابات الجديدة آنذاك 26 حالة.

كوريا الجنوبية تسعى لإلزام الأجانب بدفع تكلفة علاجهم من كورونا

من جانبها، قررت حكومة كوريا الجنوبية، الضغط من أجل تعديل القانون لمطالبة مرضى كورونا المستجد من الأجانب بتغطية تكاليف علاجهم وسط ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بين الأجانب القادمين من الخارج.

وذكرت "يونهاب"، أن سول توصلت إلى هذا القرار في اجتماع بين الوكالات الحكومية لمناقشة ورونا المكستجد للمقار المركزية للتدابير المضادة للكوارث والسلامة برئاسة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جيونجج سيه-جيون".

وبموجب القانون الحالي، تغطي الحكومة تكاليف الرعاية والعلاج في المستشفيات للمرضى المؤكدين بغض النظر عن الجنسية.