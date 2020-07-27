وفاة تاسع كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفيروس كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص بولس كامل، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة إمبابة في الجيزة، للأقباط الأرثوذكس، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعد الكاهن الراحل، هو تاسع كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتوفى بسبب كورونا، خلال الفترة الماضية، كما أصيب عدد كبير من كهنة الكنيسة، منهم من شفي ومنهم من يخضع للعلاج في العزل المنزلي، أو المستشفيات.

والكاهن الراحل اسمه الحقيقي "صبحي كامل"، من مواليد 1930 بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، حصل على دبلوم الكلية الإكليريكية سنة 1964، عمل في خدمة منطقة المنيرة بعد تخرجه مباشرةً، وكان من أنشط خريجي الإكليريكية، ورسم كاهنا بيد الأنبا دوماديوس في 27 نوفمبر 1964، ويعد من شيوخ كهنة إمبابة.