الكنيسة تساعد 1073 حالة زواج بـ7 ملايين و400 ألف خلال 6 أشهر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة البر بالقاهرة والإسكندرية ساعدت خلال الـ6 أشهر الماضية في تجهيز 1073 حالة زواج بما يقارب 7 ملايين و400 ألف جنيه.

وأشارت الكنيسة، في تقرير تم نشره عبر مجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة، إلى أن لجنة البر وأسقفية الخدمات لم تتوقف عن عملها إطلاقا خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتولى الإشراف على لجنة البر بالإسكندرية التي يشرف عليها الأنبا كيرلس آفامينا، فيما يتولى الإشراف على لجنة البر بالقاهرة الأنبا مكسيموس الأسقف العام، حيث تم تجهيز 111 حالة زواج بدعم قدره مليون و420 ألف و800 جنيه عبر لجنة البر بالإسكندرية، فيما تم مساعدة 962 حالة زواج بقيمة 5 ملايين و978 ألف و400 جنيه عبر لجنة البر بالقاهرة وبرنامج أغابي.

وساعدت لجنة البر بالإسكندرية إلى جانب أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة التي يشرف عليها الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، في توفير سكن وتحسينه لـ985 حالة بقيمة مليون و22 ألف و500 جنيه، حيث تم تقديم مساعدة لـ85 حالة بقيمة مليون و62 ألف و500 جنيه عبر لجنة البر بالإسكندرية، وساهمت أسقفية الخدمات في تحسين المسكن لـ900 مستفيد بـ960 ألف جنيه.