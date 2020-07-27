بالأسماء.. 30 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء 30 مرشحا يتنافسون علي المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية، وهم:

1 علاءالدين ناصف عبدالمقصود طاحون

2 هشام على احمد على الحاج على

3 اسامه فهيم ابراهيم منصور

4 حسن ابوالقمصان فراج الخولى

5 احمد طاهر عبدالقادر الفقى

6 حنان فتحى محمد دراز

7 صلاح عبدالمعبود فايد السيد

8 رشيد ابراهيم معوض الجخه

9 عمرو محمد كمال اسماعيل عبدالحميد

10 احمد احمد عبدالرسول السيسى

11 سامح ابراهيم امين محمد القرم

12 ناصر محمد حلمى احمد الحنفى

13 مصطفى محمود محمد الحموى

14 زينب حامد محمد درويش

15 رضا أبوالفتوح محمود حسن عيش

16 محمد سلام محمد سلام

17 احمد عبدالواحد عطيه أبوزيد ماضى

18 عمرو محمد صابر عبدالعزيز ابوالخير

19 محمود حشمت لبيب أحمد شتله

20 توفيق محمد توفيق يوسف

21 عرفات عبدالرءوف يوسف يوسف

22 ممدوح محمد عبدالله شتيوى

23 محمد الألفي مصطفى سعد

24 جمال عبده أحمد على

25 محمد محمد عبدالفتاح حسين حسين

26 اسامه معوض عبدالمنصف محمود

27 محمود جعفر امين افندي جعفر

28 محمد جمال أمين بهجت الشخص

29 محمود احمد الكفراوى محمود هيبه

30 محمود فريد محمود شرارة.