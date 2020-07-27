5 ملايين جنيه ثمن الوحدة في عقار الشربتلي و150 للإيجار القديم

تاريخ طويل يتميز به عقار الشربتلي الكائن بشارع البرازيل في منطقة الزمالك، والذي تعرض لتصدعات وشروخ جراء حفر أعمال مترو الأنفاق، ويكفي الإشارة إلى إقامة عدد من المشاهير والفنانين داخل جدرانه على مدار العقود الماضية.

وأنشئ العقار في أربعينيات القرن الماضي، ومكون من جزئين، الأول يطل على شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقًا، وبه 37 وحدة سكنية، والثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقًا، وبه 33 وحدة سكنية.

يقول الحاج محمد من سكان شارع البرازيل، إن ثمن الوحدة التي تصل مساحتها إلى 200 متر لايقل عن 5 ملايين جنيه، لأن العقار يطل على شارع رئيسي.

وأضاف لـ"الوطن"، أن عقار الشربتلي صاحبه سعودي الجنسية يدعى محمد حسن الشربتلي، وسكنه عدد من الفنانين أبرزهم محمود المليجى مع زوجته علوية جميل حتى وفاته عام 1983، وكذلك المخرج عز الدين ذو الفقار مع زوجته كوثر شفيق، ونجلته كانت تقيم بالعقار حتى فترة قريبة.

كما أقام بالعقار الفنان فؤاد المهندس لفترة من الزمن، وكذلك الفنانة سعاد حسني، كما تعيش الفنانة نجاة الصغيرة داخل العقار، وتقطن فى الدور الرابع، ولم تتركه إلا بعد قرار محافظة القاهرة بإجلاء السكان بسبب تعرضه لتصدع بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق.

وأكد على رزق من العاملين بأحد محال المنطقة، أن العقار به شقق تمليك وأخرى إيجار قديم لايتعدى ايجارها 150 جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن القيمة التسويقية للعقار كبيرة جدًا وتصل لأكثر من 300 مليون، بينما يختلف سعر الشقة الواحدة حسب المساحة، لكنها تتراوح ما بين 5 و6 ملايين جنيه.

وكان اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية لمحافظة القاهرة، قد أكد لـ"الوطن"، أن ملف عقار الشربتلى بالزمالك الذى تعرض لميل وتصدع بسبب هبوط أرضى جراء أعمال حفر مترو الأنفاق يتبع حاليًا وزارة النقل، والتي ستتخذ القرار المناسب سواء الهدم أو التنكيس.

وأشار إلى أنه سيتم تعويض السكان عن أي ضرر يقع عليهم من جهاز مترو الأنفاق.

يذكر أن هبوطًا أرضيًا حدث أمس بمنطقة الزمالك، ما أدى إلى حدوث تصدع وشروخ بالعقار رقم ١٧ بشارع البرازيل، والمكون من 12 طابقًا، وبه 37 وحدة سكنية، منها 16 آهلة بالسكان، و21 مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظةـ ومكون من 11 طابقًا، به 33 وحدة سكنية، منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.