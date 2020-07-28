حظك اليوم الثلاثاء 28-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يفضل استخدام الحيادية والتوازن في جميع أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وقد يصيبك ذلك بالتشوش ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تتسابق الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة كارمن سليمان، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أكتوبر.