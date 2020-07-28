12 معلومة حول موقف مصابي كورونا في مستشفى العزل بأسوان

يعتبر مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، هو مستشفى العزل الرئيسي لاستقبال الحالات المتوسطة والحرجة لمصابي كورونا.

وعلمت "الوطن" أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمتواجدين حالياً داخل المستشفي 53 مصابا فقط، وفى معلومات سريعة حولهم، تنشر "الوطن" 12 معلومة عن المستشفى.

· يوجد بالقسم الداخلي 29 مصابا.

· يوجد في قسم الرعاية 24 مقسمين كالتالي: (على جهاز السباب 8 وعلى الأكسجين 6).

· لا يوجد خروج اليوم.

· لا توجد وفيات اليوم.

· لا يوجد سلبى لأول مرة.

· لا يوجد تحويلات للنزل "تم إغلاقه".

· لا توجد تحويلات للمنزل "عزل منزلي".

· البيان التراكمي الإجمالى 1110 .

· إجمالي المتعافين 363 .

· إجمالي الوفيات 178 .

· إجمالي التحويلات للنزل 379 .

· إجمالي التحويلات للمنزل "عزل منزلي" 137 .

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.