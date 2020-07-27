الحلبي يكشف أهمية الاصطفاف والاستعداد القتالي للجيش على المحور الغربي

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي على المحاور الغربية لمصر تعني تحول القوات المسلحة من مرحلة استعداد لمرحلة استعداد أعلى، كما أن الجاهزية في الزمان والمكان هو جوهر المعايير والاستراتيجية العسكرية المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر من الدول الداعية للسلام وليست من دعاة الحرب.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان لا بد من امتلاك كل مفاتيح القوة، فلا توجد دولة ضعيفة تستطيع تحقيق السلام، موضحًا أن الهدف من عمليات الاصطفاف هي الاطمئنان على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات، واستعداد المعدات والطائرات والقطع البحرية ومراجعة القرارات القيادية ومدى سرعة تنفيذها، بالإضافة إلى تنظيم التعاون بين القوات والأسلحة المختلفة.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الاصطفاف يضمن متابعة التعاون بين الأجهزة المختلفة في المعركة، وبالتالي يتم رؤية القوات بشكل عام، ومتابعة المواقف غير المخططة، حيث إنه في كل معركة، يتم حدوث أمور غير مخطط لها، فيتم التعامل معها بخطط بديلة معدة مسبقا، وقد تم متابعتها والتأكد منها أثناء الاصطفاف، موضحًا أن بعض مسارح العمليات مثل معارك المرتزقة قد يحدث تغير في الخطط أو أمور طارئة ولا بد من التعامل وفقا لذلك التغير، والجيش المصري مستعد لهذه النوعية من الحروب ومدرب عليها.

كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد صباح اليوم، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية براً وبحراً وجواً بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.