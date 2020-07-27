محامي مودة الأدهم عن حبسها سنتين: القضاء رحيم.. وكنت متوقع حكم أشد

قال أحمد البحقيري، محامي المتهمة مودة الأدهم، إن الحكم على موكلته بالسجن سنتين وغرامة 300 ألف جنيه كان متوقعًا بل كان يتوقع حكمًا أشد من ذلك، "كان هيبقى فيه أقسى من ذلك بكثير"، فبالقياس للتهمة التي وجهت لسما المصري وهي الحكم بـ 3 سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه، نجد أن القضاء كان رحيما بها مراعة لحداثة سنها.

وأضاف "البحقيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن التهم الموجة لمودة الأدهم نفس التهم التي وجهت لسما المصري، وهي تحريض على الفسق والاتجار في البشر، والاشتراك مع عصابة لاستقطاب القاصرات، وهدم القيم الاجتماعية المصرية والعادات والتقاليد.

وأوضح المحامي، أنه حال معاقبة مودة الأدهم وحنين حسام على كل هذه التهم فكانت العقوبة ستكون أشد، فالنسبة لدرجات التقاضي الأولى نجد أن القضاء كان رحيمًا بهم، ويوم 17 أغسطس سيكون الاستئناف، "سنتحدث في الاستئناف عن روح القانون، دول ضحية لتطبيقات منتشرة تقدر تمسك الموبيل وتنزله وتتعامل معاه بأريحية بدون أي رقابة مفيش أعمار".

وأوضح أنه طالب في وقت سابق، بحجب هذه التطبيقات الإلكترونية التي تحرض على الدعارة، "مودة وحنين هما مش متخيلين إن فيه عصابات وأجهزة استخباراتية بره الدولة تسعى لتدمير الدولة واستقطابهم في الشبكات للاتجار بالبشر، وبيدولهم فلوس على كده".