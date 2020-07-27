ضبط 4 أطنان خردة مسروقة من السكة الحديدية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) حال قيامهما بمحاولة الخروج من داخل ورش سكك حديد أبو غاطس مستقلين سيارة نقل "قلاب" قيادة أحدهما مُحمل عليها (مخلفات خردة من متروكات السكة الحديد وزنت حوالى 4 أطنان ) قاما بإخفائها داخل حمولة مخلفات حفر وتكسير نتاج أعمال إنشائية.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بجمع تلك المضبوطات من على شريط السكة الحديد بمنطقة الورش وإخفائها بحمولة السيارة المضبوطة بحوزتهما للتصرف فيها بالبيع لأحد تجار الخردة بقصد التربح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.