نائب يحيي السيسي لرفضه أي إجراء إحادي بشأن السد الإثيوبي

أشاد النائب مصطفى الجندي رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، في إطار ما تمّ مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، إلى جانب تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

ووجه "الجندي"، في بيان له أصدّره اليوم، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديده تأكّيد الثوابت المصرية بشأن السد الإثيوبي، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأكّد أنَّ الرئيس السيسي عبّر في رؤيته بكل الصدق والأمانة -كعادته دائمًا- عن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية، خاصة أنّ المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي بشأن جميع القضايا الداخلية والخارجية ويثقون ثقة كاملة وبلا حدود في حرصه على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعدم التفريط فيها تحت أي مسمى.

كما أشاد النائب بحرص الرئيس رامافوزا، على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية السد الإثيوبي، وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي، مؤكّدًا أهمية مناقشة الرئيسين للمستجدات الخاصة بالملف الليبي وتبادل الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية، في إطار مسار برلين، ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الأقليمي.