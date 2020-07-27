جامعة الأقصر تعتمد قواعد التحويل وتطبق التعليم الهجين العام المقبل

عقد مجلس جامعة الأقصر، اليوم، جلسته رقم (14) بالإدارة المركزية للجامعة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور بدوي شحاتة بدوي رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة.

واتخذ المجلس عدة قرارات من أهمها :

1- تحديد مكافأة تُصرف لعضو هيئة التدريس أو معاونيهم في حال حصوله على براءة اختراع، على أن يكون قيمة براءة الاختراع المحلي 10 آلاف جنيه والدولي 20 ألفًا، بشرط أن تكون الجامعة شريكا له في البراءة.

2- الموافقة على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة فى العام الجامعى المقبل 2021/2020، على أن يبدأ موعد التحويلات من 22 أغسطس المقبل إلى ما قبل بداية العام الجامعى بأسبوع، وذلك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من تفش لفيروس كورونا المستجد.

3- الموافقة على تطبيق التعليم الهجين خلال العام الجامعى 2021/2020، وتغيير اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بذلك.

4- الموافقة على المشاركة فى مسابقة أفضل جامعة في تطبيق نمط التعليم الهجين فى العام الجامعى 2021/2020.

5- إنشاء مركز للفنون (موسيقى – كورال - فنون شعبية - فنون تشكيلية – مسرح) بكلية الألسن، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية الإدارة العامة للجامعات ووزارة الشباب الرياضة.

6- النظر فى المذكرة المعروضة بشأن فتح باب التقدم لمراحل الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق، وتشمل الدبلومة لقسمي الدراسات الفندقية والإرشاد السياحي، ودرجتي الماجستير والدكتوراه لأقسام الدراسات السياحية والدراسات الفندقية والإرشاد السياحي، وكذلك اقتراح موعد التقدم على أن يكون خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 اكتوبر المقبل.

7- النظر فى المذكرة المعروضة بشأن الموافقة على عقد المؤتمر الدولى المشترك الإفتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث، والمزمع عقده فى الفترة من 1 - 2 نوفمبر المقبل.

8- النظر في المذكرة المعروضة بشأن تخفيض المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق، على أن تكون 3200 جنيه للماجستير بدلًا من 4000 جنيه، و4500 جنيه للدكتوراه بدلًا من 6000 جنيه.

9- منح الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية دور مايو 2020 درجة الليسانس بكلية الألسن، وعددهم 67 طالبًا وطالبة بنسبة مئوية 100%، كُل بالتقدير الحاصل عليه.

10- منح الطلاب الناجحين بالفرقة النهائية دور مايو 2020 درجة الليسانس بكلية الآثار، وعددهم 71 طالبًا وطالبة، بنسبة 98,61% كُل بالتقدير الحاصل عليه.

11- اعتماد نتيجة كلية الحاسبات والمعلومات لطلاب سنوات النقل.