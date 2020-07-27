بالأسماء.. 17 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بـ"الشيوخ" في دمياط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن"، أسماء 17 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة دمياط، من بينهم مرشحان عن حزب مستقبل وطن، مرشح وحيد دفع به حزب النور، ومرشح عن حزب مصر بلدي، ومرشحان عن حزب حماة الوطن، ومرشحان عن حزب الحركة الوطنية المصرية.

المرشحين هم كالتالي:

-وليد صلاح التمامي مهندس مدني مرشح عن حزب مستقبل وطن على المقعد الفردى

-أحمد عبد الشافي البلشي موجه تربية رياضية

-نجلاء محمود أحمد معلم خبير رياضيات مستقلة

-محمود محمد المزين دكتور باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار مرشح عن حزب النور

-كمال محمد نعناع مدير إدارة المتابعة بالتربية والتعليم مستقل

-شادي محمد أبو عوف صاحب بيت الأثاث العالمي لصناعة وتجارة الأثاث

-وفيق صدقي حامد اللبان وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمعاش

-السيد محمد عبده سليمان محامي حر

-أحمد مختار مصطفى الحفناوي معلم لغة عربية مرشح مستقل

-مجدي محمود المعصراوي مهندس ميكانيكا بالمعاش فردي عن حزب حماة الوطن

-حسين سعد حسين وكيل القسم الجنائي بالنيابة العامة

-هشام حفناوى السيد لواء شرطة بالمعاش عن حزب الحركة الوطنية المصرية

-وحيد عبد القادر المتولي معلم أول عن حزب مصر بلدي

-محمد جلال الحفناوي مراقب بالبنك الأهلي المصري مستقل

-محمد سليمان عفيفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للمباني عن حزب حماة الوطن

-إبراهيم موسي صقر معلم أول مستقل.

-حمدي شلبى عاشور صاحب أملاك مرشح عن حزب الحركة الوطنية.