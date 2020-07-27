جولات على الكافيهات والشوارع.. بدء المنافسة بين مرشحي الشيوخ في دمياط

اشتدت المنافسة بين المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة دمياط وتنوعت الدعاية الانتخابية بين طرق الأبواب ولقاءات الناخبين بالكافيهات والمقاعد العامة والحدائق فضلا عن لقاءات الناخبين في محل عملهم سواء الورش أو محلات الفاكهة وكذلك لقاء الرياضيين بالساحات الرياضية هذا إلى جانب المؤتمرات الانتخابية لعدد منهم.

يأتي هذا في الوقت الذي يعلق مرشحين لافتة واحدة في الشوارع وأعتمدوا على السوشيال ميديا وعلاقاتهم المتشعبة واكتفى أحد المرشحين بعبارات الغزل للناخبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" .

نظم أحمد البلشي المرشح لمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، مؤتمرا انتخابيا بقرية ميت الخولي عبد الله حضره المئات من المواطنين لشرح برنامجه الانتخابي واستقبله المواطنين بحفاوة بالغة.

كما عقد وليد التمامي مرشح حزب مستقبل وطن فردي، مؤتمرا انتخابيا بقرية كفر المياسرة، وقال في حديثه مع الحضور: "أنا مترشح بكم ولكم إحنا بين نسب وأهل وأخوات وربنا يقدم الخير لنا جميعا وبتعشم فيكم خير أنا مرشح الشباب".

هذا وأجرى حمدي شلبي عاشور الشهير بـ"العمدة"، جولة انتخابية التقى فيها عددا من تجار الفاكهة بعزبة ستة.

بينما اعتمد وفيق اللبان وكيل مديرية الشباب والرياضة في دمياط سابقا على الدعايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، حيث أعلن عدد من العاملين بالشباب والرياضة دعمهم له في جولة الانتخابات.