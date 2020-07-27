بعد إجازة عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات المتبقية في 2020

يتطلع العاملون بالقطاع العام والخاص لمتابعة مواعيد العطلات الرسمية، خاصة بعد إعلان الدولة إجازة عيد الأضحى المبارك 5 أيام للقطاع العام، و3 أيام للقطاع الخاص.

وتبدأ إجازة القطاع العام من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص تبدأ من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتستعرض "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2020 في السطور التالية..

- الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973 لتصبح الخميس 8 أكتوبر بدلًا منها.

- كما تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في الشهر ذاته لتكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، ليجري ترحيلها لنهاية الأسبوع وتكون يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، واعتباره إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.