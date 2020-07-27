نجل أميتاب باتشان يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

أعلن الفنان البوليودي أبهيشيك باتشان عبر حسابة بتويتر تعافي زوجتة إيشواريا راي وابنته من فيروس كورونا ومغادرتهما المستشفى.

وكتب أبهيشيك "شكرًا لكم جميعًا على دعواتكم وصلواتكم التي أدين بها لكم للأبد، فقد أجرت إيشواريا وأرديا مسحات كورونا وظهرت النتيجة سلبية، وغادرا المستشفى وذهبا إلى المنزل لكن أنا وأبي مازلنا في المستشفى تحت الرعايه الطبية.

كان أميتاب باتشان من أكثر الفنانين حرصًا على البقاء في المنزل منذ انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وطبع ختما على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالمًا، كن حذرًا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وأعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

وأثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" زوجة نجل أميتاب باتشان إيجابيتها لفيروس كورونا هي وابنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي الكبير.