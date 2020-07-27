أسباب الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام: "ملابس فاضحة وتنازلات غير أخلاقية" 

المحكمة: مودة الأدهم صورت نفسها بملابس فاضحة لجذب الانتباه لها ورقصت في أماكن عامة

تنشر "الوطن" أسباب الحكم الصادر اليوم من المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمتين مودة الادهم وحنين حسام، بالحبس لمدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ 300 الف جنيه، لإدانتهما بالتعدي على قيم المجتمع، والتحريض علي الفسق، كما شمل الحكم معاقبة 3 اخرين بالحبس نفس المدة وذات الغرامة.

حنين حسام دعت الفتيات للتخلي عن القيم وللتنافس لتقديم تنازلات غير أخلاقيه

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ان المتهمان ارتكبتا جريمة التعدي السافر على قيم المجتمع المصري وأخلاقياته ومبادئه، وتسببا في ضرر اصاب هذا المجتمع المحافظ على أخلاقياته وموروثاته الدينية.

وتابعت المحكمة أن المتهمة مودة الأدهم رقصت في أماكن عامة غير معدة لذلك وارتدت ملابس فاضحة للفت الانتباه لها.

"فيديو حنين حسام" يدعو الفتيات للإخلال بالآداب العامة

المتهمان تسببتا في ضرر أصاب المجتمع المحافظ على عاداته وموروثاته الدينية

وأكدت المحكمة ان المتهمة حنين حسام بثت مقطع فيديو مرئي لم تشكك فيه، دعت من خلاله الفتيات للتخلي عن القيم والآداب بعرض أنفسهن علوى مرتادي المواقع المختلقة من خلال محادثات مرئية ومباشرة بهدف زيادة نسبة المشاهدات وما ترتب على ذلك من تنافس الفتيات في جذب انتباه الشباب وتقديمهن تنازلات غير اخلاقية لتحقيق نسب مشاهدات عالية.

المتهمتان أطلقتا ألسنتهما بالقول الفاحش والبذاءة والعري

دفاع المتهمين لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات.. والأدلة متماسكة ومترابطة

وأكدت المحكمة ان الأدلة قوية ومتماسكة ينتهي بها المطاف الى بث الاطمئنان في عقيدة المحكمة، كما لم يقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين جديدا يؤثر في الإجراءات التي تم اتخاذها. وأشارت المحكمة الى ان المتهمين خرجوا عن العادات والتقاليد ببث صور وفيديوهات اشتركوا فيها جميها وجعلوها معاول هدم المجمتع، واطلقوا ألسنتهم بالقول الفاحش والبذاءة والعري، بغير اتزان وروية وحكمة.

وكانت حالة من الغضب انتشرت في المجتمع المصري، بسبب انتشار فيديوهات التيك توك والتعري، وظهرت حملة "خليها تنظف" والتي اطلقها المحامي اشرف فرحات، لمواجهة هذه الظاهرة.