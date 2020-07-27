روشتة أطباء لحماية الحيوانات الأليفة من كورونا: "متخرجوهاش من البيت"

لم يكتفِ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالانتشار بين البشر فحسب، بل وسع رقعة انتشاره ليصل إلى الحيوانات أيضًا، وهو ما ظهر بعد إعلان إنجلترا إصابة أول قطة تعيش في المملكة المتحدة بالوباء التاجي، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

قطة إنجلترا لم تكن الحيوان الأول الذي يتم الإعلان عن إصابته بالفيروس، بل سبقتها "نادية"، وهي أنثى نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد أول حيوان يتم رصد إصابته بكورونا، ما أثار التخوف من إصابة الحيوانات المنزلية والتي ستسبب بالتبعية لإصابة سكان المنزل.

عبد الفتاح: الحيوانات قد تحمل الفيروس على فرائها

الدكتور أحمد عبدالفتاح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة القاهرة، علق على هذا الشأن قائلًا، إنه يمكن للقطط والكلاب الأليفة نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر، لكنها قد تصاب بمستويات منخفضة من المرض إذا نُقل إليها من المصابين.

وأضاف "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، أن الحيوانات الأليفة المنزلية أيضًا قد تحمل الفيروس على فرائها، وذلك عند التعامل مع الأشخاص المصابين، ما قد يؤدي إلى تفشي الوباء لمالكيها، عند احتضانها أو اللعب معها وملامسة فرائها.

كما أشار الطبيب إلى أنه يجب تجنب احتضان الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، حيث إن من دور هذا الفعل أن يزيد من انتقال الفيروس من الأشخاص المصابين بالفيروس إلى الأصحاء منهم، لافتا إلى المراقبة الدائمة لحيوانات المنزل والانتباه حيال حدوث أي شيء طارئ عليها.

عقبة: إصابة الحيوانات الأليفة استثناء نادر الحدوث

من جانبه، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن كل قاعدة لها استثناء، واستثناء الإصابات بكورونا هو وصول الوباء إلى الحيوانات وخاصة الأليفة منها، وهو ما سيحدث عند انتقال الحيوان خارج المنزل فيحمل بالفيروس من الشارع أو الأماكن التي ذهب إليها.

السنوسي: لو مصابة هيبان في نشاطها وريحة برازها

فيما أوضح الدكتور أحمد السنوسي رئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أن أعراض الحيوان لن تظهر مثل الإنسان ولكن يمكن ملاحظتها من خلال قلة الطعام واختلاف درجة نشاطه وكسله الدائم، وأيضًا رائحة البراز التي تصبح كريهة بدرجة كبيرة والإسهال المستمر، وهنا يجب إجراء فحص كوفيد 19 للحيوان الأليف، واتباع الاحتياطات نفسها في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بالعدوى، مع ضرورة عزله في غرفة منفصلة بعيدًا عن بقية أفراد العائلة.

كما أكد أستاذ المناعة، لـ"الوطن"، أنه يجب ارتداء قفازات عند التفاعل مع الحيوان الأليف في المنزل، وأيضًا عند التعامل مع طعامه أو أطباقه أو فضلاته أو فراشه، مع غسل اليدين بعد لمس أي شيء يخصه، مشيرًا إلى عدم جدوى وضع غطاء وجه أو كمامة على الحيوان.

وتابع أن الحيوان الأليف لا يمكنه وصف ما يصيبه مثل الإنسان أو اتباع الإجراءات الوقائية التي يتم التوصية بها دائمًا، لذا من مهمات مالكه أن يحافظ على حياته، والتي هي بالتبعية تحافظ على صحته وصحة أسرته.