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مستشار الرئيس: كورونا قد يتحول إلى نوع من الفيروسات السائدة

كتب:

شريف سليمان
09:16 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الدكتور عوض تاج الدين

الدكتور عوض تاج الدين

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، عن انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا بمصر، خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها توقعات.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "قلنا إن المرض ينتشر في العالم بطريقتين، عمودية وأفقية، وعندما انتشر المرض في مصر كان ذلك بطريقة أفقية، بمعنى أن الحالات تزيد بطريقة معينة، حتى نصل إلى قمة الإصابة، ثم تبدأ الحالات تقل حتى تنحسر إلى أعداد قليلة جدًا وهو ما حدث مع مصر وكنا متوقعين هذا الأمر أن تكون ذروة المرض في شهري يونيو ويوليو".

وأضاف مستشار الرئيس: "كورونا قد يتحول إلى نوع من أنواع الفيروسات السائدة التي تسبب دور البرد على سبيل المثال، وأي نوع من الفيروسات التنفسية يجب التعامل معه بحرص شديد حتى لا يتفاقم إلى مضاعفات، وعمومًا فإن القرن الحالي لم يشهد فيروسًا بهذه الحدة".

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