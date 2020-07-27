تاج الدين: مصر لم تعانِ من نقص أجهزة التنفس الصناعي خلال أزمة كورونا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، على ما أثارته منظمة الصحة العالمية باحتمال تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا ربما تكون أقل شراسة من نظيرتها الأولى.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "هذا الأمر يحدث عادة في بعض الأوبئة، أن المرض يبدأ بعد فترة معينة ينتشر بموجة أخرى وعادة قد تحدث في شهر أكتوبر أو نوفمبر وقد لا تحدث".

وشدد، على أهمية الاستعدادات الوقائية والمؤسسات الصحية والدوائية لأي احتمالية قائمة، مشيرًا إلى أن الوباء ما زال في حدته وشدته في بعض مناطق العالم مثل الهند وأمريكا اللاتينية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن مصر لم تعانِ في أي لحظة من مشكلة في نقص أجهزة التنفس الصناعي.