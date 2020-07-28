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القليوبية تشارك في سلسلة الحوارات الفكرية للطلائع تحت شعار "اتكلم"

تهدف السلسلة إلى دفع الطلائع للاهتمام بالحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر

كتب:

حسن صالح
06:18 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
جانب من الحوار

جانب من الحوار

شارك طلائع القليوبية في سلسلة الحوارات الفكرية للطلائع تحت شعار "اتكلم"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة.

وتهدف السلسلة إلى دفع الطلائع للاهتمام بالحوار وتقبل الآراء واحترام الرأي والرأي الآخر، والنقد البناء لمشكلات المجتمع.

وتأتي تلك الخطوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية وتحت إشراف هاني جميل مدير إدارة الطلائع بالمديرية وبحضور أخصائي الطلائع بالمديرية.

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