التنمية المحلية تكشف أهداف الدولة من قرار وقف البناء

قالت الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تهدف من قرار وقف البناء بعواصم المحافظات والمدن لمدة 6 أشهر، ضبط العمران وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات وتكليف الجامعات بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران وسيتم البدء بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية حيث تمثل العصب الرئيسي للعمران.

وأضاف "قاسم"، لـ "الوطن"، أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الاسكان لمراجعة المخططات العمرانية والإشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر،وجار العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.