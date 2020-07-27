إعفاء الـ1500 أوائل الثانوية العامة من التوزيع الجغرافي في التنسيق

قال السيد عطا المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنّه لا تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، مؤكدا أنّها كما هي، سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات "المعادلة، العربية، والأجنبية"، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد أو الطلاب المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافي.

وأوضح عطا، لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

وكشف عطا، عن ثبات النسبة المقررة للتحويلات "تقليل الاغتراب" لطلاب المراحل الثلاثة "الأولى والثانية والثالثة"، في حدود النسبة المقررة وهي 10%، في ضوء قواعد تقليل الاغتراب بين الكليات، بتنسيق الجامعات، وقواعد التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة.