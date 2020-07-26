براءة متهمي "غششني شكرا" من تسريب امتحانات الثانوية العامة

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور، منذ قليل، ببراءة 3 طلاب جامعيين، من اتهامهم بإنشاء حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمي "غششني شكرا".

وجاءت البراءة استنادا إلى بطلان إجراءات القبض على المتهمين.

وأحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية المتهمين، للمحاكمة، وتضمن أمر إحالة المتهمين، أنهم في غضون 2020، بدائرة قسم أول السلام، نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للدور الأول علي شبكة المعلومات الدولية من خلال الجروب المسمى بـ"بالغش اتجمعنا" على تطبيق واتساب، وكان ذلك أثناء انعقاد لجان الامتحان بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما استخدم المتهمون موقعين على شبكة المعلومات الدولية المجموعة المسمى بـ "بالغش اتجمعنا" و"غششني شكرا" على تطبيق واتس اب، بهدف ارتكاب جريمتهم، وحازوا أجهزة اتصالات لاسلكية "سماعات أذن" دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات.

ونظرت المحكمة القضية، واستمعت لدفاع المتهمين، وأصدرت حكمها المتقدم بالبراءة.