نائبة لكبار السن: لو مش قادر تشتغل لسبب مرضي قدم على عجز شيخوخة

قالت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة كانوا في زيارة إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، معربة عن تفائلها من نتائج هذه الزيارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc": "هناك 256 حالة تقدمت ولها حق في صرف المعاش، بعدما قيل لهم إن ليس لهم حق في صرفها، حصلوا على أحقية صرفها، وسلمت مئات الشكاوى للواء جمال عوض".

وتابعت: "القانون الجديد للمعاشات رائع، وفك الاشتباك بين التأمينات ووزارة المالية، والمعاشات أصبحت آمنة ويدفعها العاملون حتى سن المعاش أو سن الخروج من العمل لأي سبب".

وأردفت: "في ناس خرجت موظفين وعملوا لهم استمارة 6 وفصل، وعارفين إن العامل يجهل القانون حتى يتخلصوا منهم وهم عارفين إن العاملين مش هياخدوا معاش، وفي شركات أعلنت إفلاسها عشان تتخلص من الناس دي، وطلبت من ناس كتير منهم إنهم يخشوا عمل خاص ويشبكوا تأميناتهم مع التأمينات الجديدة وساعدتهم يلحقوا بعمل خاص، وكل اللي طلع من العمل قبل صدور القانون في 1 يناير 2020 سيكون تحت الدراسة".

وواصلت: "يا جماعة محدش يضحك عليكم هتخرجوا فصل تعسفي، قدموا حالتكم لوزارة القوى العاملة وهي هتجيب حقكم".

وأوضحت، أن اللواء جمال عوض طمأن أعضاء اللجنة بأنه عمل منظومة رائعة تحفظ مصالح أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لكبار السن الذين لم يبلغوا سن المعاش، وغير قادرين على استكمال عملهم بسبب ظروفهم الصحية، قالت: "اللي ساب عمله لعجز مرضي، ممكن يقدم على عجز شيخوخة ويروح التأمين الصحي، ويحصل على نسبة التأمين الصحي الذي سيخرج على المعاش بموجبها".